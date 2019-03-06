ПСЖ - Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом французький клуб
"Манчестер Юнайтед" спробує відігратися після домашньої поразки від ПСЖ у поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Трансляція матчу-відповіді почнеться о 21:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2".
6 березня 22:00
Париж, стадіон "Парк де Пранс"
На думку букмекерів, саме французький клуб є фаворитом цього протистояння. William Hill дає наступні коефіцієнти на гру: перемога парижан - 1,42, нічия - 4,73, перемога "червоних дияволів" - 7,50.
Експерти з bwin на прохід МЮ приймають ставки з коефіцієнтом - 6,25. При цьому перемога господарів матчу оцінена в 1,50. Імовірність нічиєї в основний час аналітики оцінюють в 4,55.
Контора Bet365 дає коефіцієнт на перемогу ПСЖ - 1,44, а на успіх "манкуніанців" - 7,50. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 5,00.
Нагадаємо, напередодні "Аякс" з розгромним рахунком вибив "Реал" із Ліги чемпіонів.