ПСЖ - Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів

Фото: ПСЖ - "Манчестер Юнайтед" (facebook.com/manchesterunited)

Фахівці вважають фаворитом французький клуб

"Манчестер Юнайтед" спробує відігратися після домашньої поразки від ПСЖ у поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Трансляція матчу-відповіді почнеться о 21:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2".

6 березня 22:00

Париж, стадіон "Парк де Пранс"

На думку букмекерів, саме французький клуб є фаворитом цього протистояння. William Hill дає наступні коефіцієнти на гру: перемога парижан - 1,42, нічия - 4,73, перемога "червоних дияволів" - 7,50.

Експерти з bwin на прохід МЮ приймають ставки з коефіцієнтом - 6,25. При цьому перемога господарів матчу оцінена в 1,50. Імовірність нічиєї в основний час аналітики оцінюють в 4,55.

Контора Bet365 дає коефіцієнт на перемогу ПСЖ - 1,44, а на успіх "манкуніанців" - 7,50. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 5,00.

Нагадаємо, напередодні "Аякс" з розгромним рахунком вибив "Реал" із Ліги чемпіонів.