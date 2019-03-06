ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ПСЖ - Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    06.03.2019 - 18:04
ПСЖ - Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів
Фото: ПСЖ - "Манчестер Юнайтед" (facebook.com/manchesterunited)

Фахівці вважають фаворитом французький клуб

"Манчестер Юнайтед" спробує відігратися після домашньої поразки від ПСЖ у поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Трансляція матчу-відповіді почнеться о 21:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2".

6 березня 22:00
Париж, стадіон "Парк де Пранс"

 

На думку букмекерів, саме французький клуб є фаворитом цього протистояння. William Hill дає наступні коефіцієнти на гру: перемога парижан - 1,42, нічия - 4,73, перемога "червоних дияволів" - 7,50.

Експерти з bwin на прохід МЮ приймають ставки з коефіцієнтом - 6,25. При цьому перемога господарів матчу оцінена в 1,50. Імовірність нічиєї в основний час аналітики оцінюють в 4,55.

Контора Bet365 дає коефіцієнт на перемогу ПСЖ - 1,44, а на успіх "манкуніанців" - 7,50. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 5,00.

Нагадаємо, напередодні "Аякс" з розгромним рахунком вибив "Реал" із Ліги чемпіонів.

ПСЖ - Манчестер Юнайтед: анонс матчу "Аякс" з розгромним рахунком вибив "Реал" із Ліги чемпіонів
Новини України Манчестер ЮнайтедпрогнозПСЖставкиплей-оффЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся