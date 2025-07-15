ПСЖ хочет продать трех футболистов ради Забарного. Россиянина в списке нет

Кто в "черном списке" парижан?

По данным источника, в "черный список" игроков, которых ПСЖ готов продать, вошли:

французский защитник Лукас Эрнандес

корейский полузащитник Ли Канг Ин

португальский нападающий Гонсалу Рамуш

Это трио играло по большей части второстепенные роли в историческом сезоне парижан, хотя клуб и добыл требл, включая первый в истории триумф в Лиге чемпионов. Рамуш, Ли и Эрнандес по большей части выходили на поле со скамейки запасных.

Кроме того, продажа этих игроков может принести клубу значительные средства для дальнейших инвестиций в новых игроков.

Так, по данным Transfermarkt, рыночная стоимость Эрнандеса и Ли достигает сейчас 25 млн евро, Рамуша - 40 млн евро.

Переход Забарного в ПСЖ: что происходит с потенциальным трансфером?

Издание отмечает, что главной причиной этих потенциальных продаж является желание ПСЖ собрать необходимые финансы для трансфера именно Забарного, интерес к которому парижане проявляют еще с января.

А собирать придется кругленькую сумму, ведь "Борнмут", в составе которого Забарный демонстрирует стабильную и надежную игру в Английской Премьер-лиге, хочет выручить за защитника не менее 70 млн евро, тогда как парижане хотят "урвать" его за 60 млн.

А что же сам Илья? Он выдвинул ПСЖ жесткий ультиматум: не перейдет в клуб, пока там будет российский вратарь Матвей Сафонов. И французы якобы готовы оперативно расстаться с россиянином, протирающим шорты на скамейке запасных, ради подписания 22-летнего украинца.

Этот логичный шаг объясняется желанием избежать потенциальных политических разногласий и напряжения внутри команды между украинским и российским игроками.

Илья Забарный (фото: Getty Images)

Однако пока руководство ПСЖ думает, стоит ли покупать Забарного, в игру вмешался еще один претендент на украинца.

По информации СМИ, английский "Ньюкасл" предложил "Борнмуту" за Илью 70 млн евро. Это предложение якобы заставило клуб из курортного городка на берегу Ла-Манша прекратить все переговоры с парижанами и сосредоточиться на сделке с "сороками".

Тем более, для "вишен" этот трансфер значительно выгоднее, ведь, согласно условиям контракта, 25% от суммы продажи должно отойти киевскому "Динамо", где Забарный начинал профессиональную карьеру.

Добавим, что трансферная стоимость Забарного, по данным Transfermarkt, составляет 42 млн евро.