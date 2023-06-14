ua ru
Ср, 14 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Звездочка "Реала" получил культовый номер и байопик от Netflix

Новина українською →
Мадрид, Среда 14 июня 2023 11:59
Звездочка "Реала" получил культовый номер и байопик от Netflix
Автор: Антон Федорцив

Первой скрипкой мадридского "Реала" со следующего сезона станет нападающий Винисиус Жуниор. Королевский клуб приступил к продвижению бразильца в новом статусе по смене игрового номера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

Вингер отказался от 20-ки на предстоящий сезон. Один из лидеров мадридцев выбрал седьмой номер, который освободился после прощания с "Реалом" Эдена Азара.

Неудачный период бельгийца на "Бернабеу" немного затмил культовый статус "семерки". Однако, за три десятилетия до этого номер носили легендарные фигуры в истории "сливочных". В частности, под 7-м номером трофеи для Королевского клуба выигрывали Криштиану Роналду, Рауль Гонсалес и Эмилио Бутрагеньо.

Другим путем популяризации Винисиуса станет стриминг. Сетевая платформа Netflix анонсировала выход документального фильма о бразильце. Американская компания даже опубликовала трейлер будущей картины. Правда, точная дата выхода байопика пока неизвестна, но премьера состоится не раньше 2025 года.

Винисиус Жуниор перешел в "Реал" в июле 2018 года из бразильского "Фламенго" за 45 млн евро. С тех пор нападающий провел 225 матчей во всех турнирах, в которых забил 59 мячей и отдал 64 результативных передачи. Винисиус дважды стал чемпионом Испании, триумфовал в Лиге чемпионов 2021/22 и завоевал ряд других трофеев.

Напомним, английский "Манчестер Сити" впервые выиграл Лигу чемпионов и оформил требл в сезоне 2022/23.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Реал Чемпионат Испании Netflix
NEWS
Около 3 квадратных километров за три дня. В Генштабе рассказали о продвижении ВСУ на фронте
Около 3 квадратных километров за три дня. В Генштабе рассказали о продвижении ВСУ на фронте
DAILY
Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны