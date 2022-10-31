В Псковской области РФ взрывом повреждены два вертолета Ка-52, - РосСМИ

В Псковской области России на территории военного аэродрома в результате взрыва повреждены два ударных вертолета Ка-52.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza .

Боевые машины находились на территории воинской части, которая расположена недалеко от российско-латвийской границы. Вертолеты были временно непригодны для эксплуатации — они находились на ремонте.

Около 22:00 30 октября военнослужащие части услышали несколько взрывов, а затем увидели разбросанные обломки двух вертолетов. Взрыв был такой силы, что обломки фюзеляжа раскидало в радиусе 200 метров. О причинах взрыва Ка-52 не сообщается.