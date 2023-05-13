Бесплатное лечение. Куда подать жалобу, если в больнице требуют деньги

В Украине все пациенты могут получить бесплатную помощь врача и лекарства, предусмотренные Программой медицинских гарантий. Если в больнице требуют деньги, то украинцы могут подать жалобу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины в Facebook.

"Если в медучреждении, которое имеет заключенный договор с НСЗУ, у пациента требовали покупать лекарства, которые есть в Национальном перечне основных лекарственных средств или оплачивать услуги, которые покрывает Программа медицинских гарантий, - это нарушение", - говорится в сообщении.

В случае вымогательства взятки пациент или его уполномоченное лицо могут подать жалобу. Подать обращение в НСЗУ можно через электронную форму на сайте или по бесплатному номеру 16-77.

Рекомендации по обращению: