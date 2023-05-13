Бесплатное лечение. Куда подать жалобу, если в больнице требуют деньги
В Украине все пациенты могут получить бесплатную помощь врача и лекарства, предусмотренные Программой медицинских гарантий. Если в больнице требуют деньги, то украинцы могут подать жалобу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины в Facebook.
"Если в медучреждении, которое имеет заключенный договор с НСЗУ, у пациента требовали покупать лекарства, которые есть в Национальном перечне основных лекарственных средств или оплачивать услуги, которые покрывает Программа медицинских гарантий, - это нарушение", - говорится в сообщении.
В случае вымогательства взятки пациент или его уполномоченное лицо могут подать жалобу. Подать обращение в НСЗУ можно через электронную форму на сайте или по бесплатному номеру 16-77.
Рекомендации по обращению:
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Укажите фамилию, имя и отчество пациента, дату рождения, дату события, произошедшего с пациентом.
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Правильно укажите название больницы. Если вы можете, добавьте код ЕГРПОУ - его легко найти в интернете.
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Напишите должность, фамилию, имя и отчество лица, требовавшего оплату за медицинские услуги, лекарства или другие материалы.
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Подробно опишите ситуацию: какие именно лекарства у вас требуют докупить. По возможности укажите сумму средств, которую вам пришлось потратить, или какую из вас потребовали. По возможности, добавьте копии чеков на лекарства или медицинские услуги, которые пришлось приобрести за свой счет.
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Укажите свои контакты, которые помогут вам связаться: номер телефона, электронный адрес.
Напомним, ранее мы объясняли, кто может получить медикаменты бесплатно по программе "Доступные лекарства".
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