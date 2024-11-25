Психиатрические осмотры в Украине будут проводить по новым правилам: что меняется
С 1 января 2025 года в Украине изменятся правила проведения психиатрических осмотров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения (МОЗ).
Справки об осмотрах (предыдущее, периодическое, внеочередное, в том числе на предмет употребления психоактивных веществ) начиная с 1 января 2025 года будут выдавать только медучреждения, которые:
- имеют лицензию по специальности "Психиатрия"
- заключили договор с НСЗУ
- работают в системе электронного здравоохранения (ЕСОЗ)
Осмотры также смогут проводить лицензированные медучреждения госструктур, таких как Минобороны, МВД, СБУ и т.д.
Ключевые изменения заключаются в том, что осмотр будет проводить исключительно врач-психиатр, зарегистрированный в ЕСОЗ, а справка будет действительна в течение 12 месяцев с даты проведения осмотра.
В настоящее время 904 медучреждения (1517 мест предоставления услуг) по всей Украине уже законтрактованы с НСЗУ и готовы работать по новым требованиям.
Изменения предусмотрены приказом Минздрава №1759.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине получить консультацию психиатра можно даже без направления семейного врача или другого специалиста. Обратиться к психиатру можно в медучреждениях, имеющих договор с НСЗУ по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях". Это могут быть как специализированные психиатрические клиники, так и многопрофильные больницы или поликлиники, где работает специалист.
Также мы писали, что Министерство здравоохранения создало межведомственную рабочую группу для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) по установлению инвалидности в 1695 должностных лиц. Среди подлежащих пересмотру дел: работники налоговой службы, работники прокуратуры, работники таможни, работники других государственных органов. В Минздраве отметили, что список расширяется с поступлением новой информации от правоохранительных органов.
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