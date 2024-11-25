Психиатрические осмотры в Украине будут проводить по новым правилам: что меняется

С 1 января 2025 года в Украине изменятся правила проведения психиатрических осмотров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения (МОЗ).

Справки об осмотрах (предыдущее, периодическое, внеочередное, в том числе на предмет употребления психоактивных веществ) начиная с 1 января 2025 года будут выдавать только медучреждения, которые:

имеют лицензию по специальности "Психиатрия"

заключили договор с НСЗУ

работают в системе электронного здравоохранения (ЕСОЗ)

Осмотры также смогут проводить лицензированные медучреждения госструктур, таких как Минобороны, МВД, СБУ и т.д.

Ключевые изменения заключаются в том, что осмотр будет проводить исключительно врач-психиатр, зарегистрированный в ЕСОЗ, а справка будет действительна в течение 12 месяцев с даты проведения осмотра.

В настоящее время 904 медучреждения (1517 мест предоставления услуг) по всей Украине уже законтрактованы с НСЗУ и готовы работать по новым требованиям.

Изменения предусмотрены приказом Минздрава №1759.