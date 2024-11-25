Минздрав проверит решение МСЭК по инвалидности у почти 1700 должностных лиц

Межведомственная рабочая группа, созданная Министерством здравоохранения (МОЗ), проверит обоснованность решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) об инвалидности у почти 1700 должностных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения .

Отмечается, что по состоянию на конец ноября был сформирован перечень из 1695 должностных лиц из более 30 государственных органов.

"Они направлены для осуществления экспертизы относительно обоснованности принятых по ним решений медико-социальными экспертными комиссиями", - пишет Минздрав.

Среди отобранных дел:

32% - работники органов налоговой службы Украины;

26% - работники органов прокуратуры;

17% - работники органов таможенной службы;

25% - работники других государственных органов.

В министерстве отметили, что список лиц, чьи дела подлежат пересмотру, расширяется с постепенным поступлением новой информации от представителей правоохранительных органов.

Как отметили в Минздраве, в состав межведомственной рабочей группы входят представители Министерства здравоохранения Украины, Министерства социальной политики, Министерства внутренних дел, Национального агентства по вопросам государственной службы, Службы безопасности Украины и не только.

Реформирование МСЭК

В октябре 2023 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который стал основой для ликвидации МСЭК в рамках реформы системы оценки инвалидности. 1 ноября Кабинет Министров принял законопроект, согласно которому МСЭК будет полностью ликвидирован с 1 января 2025 года.

Такое решение стало следствием ряда коррупционных скандалов. Одним из наиболее резонансных случаев было разоблачение незаконного обогащения руководителя Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы.

Кроме того, были обнаружены и другие факты коррупции среди чиновников МСЭК.