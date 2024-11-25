Минздрав проверит решение МСЭК по инвалидности у почти 1700 должностных лиц
Межведомственная рабочая группа, созданная Министерством здравоохранения (МОЗ), проверит обоснованность решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) об инвалидности у почти 1700 должностных лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Отмечается, что по состоянию на конец ноября был сформирован перечень из 1695 должностных лиц из более 30 государственных органов.
"Они направлены для осуществления экспертизы относительно обоснованности принятых по ним решений медико-социальными экспертными комиссиями", - пишет Минздрав.
Среди отобранных дел:
- 32% - работники органов налоговой службы Украины;
- 26% - работники органов прокуратуры;
- 17% - работники органов таможенной службы;
- 25% - работники других государственных органов.
В министерстве отметили, что список лиц, чьи дела подлежат пересмотру, расширяется с постепенным поступлением новой информации от представителей правоохранительных органов.
Как отметили в Минздраве, в состав межведомственной рабочей группы входят представители Министерства здравоохранения Украины, Министерства социальной политики, Министерства внутренних дел, Национального агентства по вопросам государственной службы, Службы безопасности Украины и не только.
Реформирование МСЭК
В октябре 2023 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который стал основой для ликвидации МСЭК в рамках реформы системы оценки инвалидности. 1 ноября Кабинет Министров принял законопроект, согласно которому МСЭК будет полностью ликвидирован с 1 января 2025 года.
Такое решение стало следствием ряда коррупционных скандалов. Одним из наиболее резонансных случаев было разоблачение незаконного обогащения руководителя Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы.
Кроме того, были обнаружены и другие факты коррупции среди чиновников МСЭК.
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