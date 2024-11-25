Психіатричні огляди в Україні проводитимуть за новими правилами: що змінюється

З 1 січня 2025 року в Україні зміняться правила проведення психіатричних оглядів. Планується, що нововведення дозволять уникнути підробок та зловживань.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

Довідки про огляди (попередній, періодичний, позачерговий, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин) починаючи із 1 січня 2025 року видаватимуть лише медзаклади, які:

мають ліцензію за спеціальністю "Психіатрія"

уклали договір із НСЗУ

працюють у системі електронної охорони здоров’я (ЕСОЗ)

Огляди також зможуть проводити ліцензовані медзаклади держструктур, таких як Міноборони, МВС, СБУ тощо.

Ключові зміни полягають у тому, що огляд проводитиме виключно лікар-психіатр, зареєстрований у ЕСОЗ, а довідка буде дійсна протягом 12 місяців із дати проведення огляду.

Наразі 904 медзаклади (1517 місць надання послуг) по всій Україні вже законтрактовані з НСЗУ та готові працювати за новими вимогами.

Зміни передбачені наказом МОЗ №1759.