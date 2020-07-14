У психлікарні в Одеській області спалах коронавірусу

В Одеській області на території Олександрівської сільської ради виявили спалах коронавірусу у психлікарні. COVID-19 підтвердили у одного медпрацівника та семи пацієнтів КНП "Одеська обласна психіатрична лікарня №2".

Про це повідомляє прес-служба Лиманської РДА.

Всі відділення закладу переведено у режим обсервації терміном на 14 днів. На цей період всі в’їзні ворота та хвіртки мають бути закриті на внутрішні та зовнішні замки. По периметру та біля воріт закладу має бути штатна охорона та встановлено попереджувальні знаки. Також заборонено прохід на територію психлікарні мешканцям гуртожитку, який розташований на межі з цією лікарнею.

Відповідно до рішення комісії, буде тимчасово заборонено функціонування кафе, барів та всіх магазинів, які розташовані поблизу медзакладу.

Раніше у гуртожитку Київського національного університету технологій та дизайну зареєстрували спалах коронавіруса.

Нагадаємо, у київській Держспоживслужбі РБК-Україна повідомили, що у столичних гуртожитках майже щодня фіксують зараження коронавірусом.

РБК-Україна писало, що в Одесі міська влада прийняли рішення посилити карантин.