В психбольнице в Одесской области вспышка коронавируса

Медучреждение закрыли на карантин
В Одесской области на территории Александровского сельского совета обнаружили вспышку коронавируса в психбольнице. COVID-19 подтвердили у одного медработника и семи пациентов КНП "Одесская областная психиатрическая больница №2".
Об этом сообщает пресс-служба Лиманской РГА.
Все отделения учреждения переведены в режим обсервации сроком на 14 дней. На этот период все въездные ворота и калитки должны быть закрыты на внутренние и внешние замки. По периметру и возле ворот заведения должна быть штатная охрана и установлены предупредительные знаки. Также запрещен проход на территорию психбольницы жителям общежития, которое расположено на границе с этой больницей.
Согласно решению комиссии, будет временно запрещено функционирование кафе, баров и магазинов, расположенных вблизи медучреждения.
Ранее в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна зарегистрировали вспышку коронавируса.
Напомним, в киевской Госпродпотребслужбе РБК-Украина сообщили, что в столичных общежитиях почти ежедневно фиксируют заражения коронавирусом.
РБК-Украина писало, что в Одессе городские власти приняли решение усилить карантин.