У гуртожитку Києва новий спалах коронавірусу

Фото: карантин у Києві (РБК-Україна)

Де знаходяться троє заражених - невідомо

У гуртожитку Київського національного університету технологій та дизайну зареєстрували спалах коронавірусу. Зараження підтвердили у п'ятьох студентів.

Про це повідомили в Держспоживслужбі Києва.

Там уточнили, що всі інфіковані - іноземні студенти. Двох госпіталізували у лікарню, місцезнаходження ще трьох хворих невідомо.

Фахівці епідслужб встановили особи 13 людей, з якими останнім часом контактували заражені. Шістьох знайти поки не можуть, інших мають помістити в лікарні за місцем обслуговування.

На цей час в гуртожитку проводяться необхідні протиепідемічні заходи, вхід в будівлю заборонений.

Відзначимо, в Києві 8 гуртожитків КНУТД. Половина з них знаходиться на вул. Бойчука у Печерському районі столиці.

Раніше у київській Держспоживслужбі РБК-Україна повідомили, що у столичних гуртожитках майже щодня фіксують зараження коронавірусом.

Нагадаємо, найбільше випадків COVID-19 в гуртожитках Києва зафіксували у травні.