Пшеница подорожала после обстрела Россией торгового судна в Черном море

Цены на пшеницу выросли после того, как российский военный корабль обстрелял грузовое судно в Черном море в попытке остановить его для проверки, поскольку напряженность на ключевом водном пути продолжает накаляться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Сухогруз направлялся в украинский порт Измаил, когда российский патрульный корабль ВМФ открыл огонь после того, как операторы корабля не ответили на запрос о досмотре, сообщило военное министерство России. После этого судну якобы разрешили возобновить рейс, сообщили в министерстве, не уточнив, какой груз - если таковой имеется - он перевозил.

Фьючерсы выросли примерно на 1,2% до 6,56 долларов за бушель после падения на 1,5% в пятницу.

Министерство сельского хозяйства США повысило оценку поставок российской пшеницы до 48 млн тонн на сезон 2023-24 годов. Это означает, что почти четверть мировой торговли пшеницей будет теперь приходится из России.

Поставки зерна в Причерноморье оказались под угрозой после истечения срока действия в июле соглашения, разрешавшего безопасный проход судов, экспортирующих украинское зерно и другие продукты питания из портов Большой Одессы. Обеспокоенность также сохраняется после того, как около недели назад украинский беспилотник атаковал нефтяной танкер под российским флагом. Пшеница по-прежнему остается примерно на 17% ниже в этом году на фоне небывалых урожаев.

Пиратство Москвы в Черном море

Военное ведомство РФ 13 августа заявило, что остановило в Черном море иностранное судно. Оно шло в порт Измаила в Одесской области.

Представитель министерства обороны Турции заявил, что ему известно об инциденте, связанном с направлявшимся в Румынию кораблем и подтвердил, что официальные лица расследуют его.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия совершила целенаправленный обстрел, чтобы остановить гражданское судно в Черном море. Он подчеркнул, что это акт пиратства.

Украина призвала ООН и партнеров жестко отреагировать на действия России и приложить все усилия для прекращения террора в Черном море и принять меры против РФ как страны-члена Международной морской организации, заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.