ua en ru
Чт, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты утром обстреляли Херсон: есть погибшие, среди них коммунальщик

Херсон, Четверг 05 октября 2023 10:20
UA EN RU
Оккупанты утром обстреляли Херсон: есть погибшие, среди них коммунальщик Фото: из-за обстрела Херсона 5 октября погибли два человека (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в четверг, 5 октября, в очередной раз обстреляли Херсон. Погибли два человека, в том числе работник коммунальной службы.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал главы ОП Андрея Ермака, Telegram-канал начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко.

"Россияне обстреляли Херсон. Предварительно погибли 2 человека", - рассказал глава ОП Андрей Ермак.

По его словам среди погибших коммунальщик, который обрезал деревья.

Как добавил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, оккупанты попали в жилые кварталы среднего города Херсона. Жертвы - мужчина и женщина в возрасте примерно 50-55 лет.

Обстрел Херсона

С утра четверга, 5 октября, в Херсоне гремели взрывы. Оккупанты устроили обстрел города с левого берега области, который до сих пор остается временно оккупированной территорией, захваченной российскими войсками.

Обстреливать освобожденные населенные пункты Херсонской области для России привычная практика. В последние недели обстрелы усилились. И помомо "популярных" артиллерии и авиабомб, оккупанты подключили к атакам и ракеты. В связи с этим, как ранее советовали в Херсонской ОВА, игнорировать сигналы тревоги нельзя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон
NEWS
Ночная атака "шахедов" по Украине. Появились подробности уничтожения вражеских целей
Ночная атака "шахедов" по Украине. Появились подробности уничтожения вражеских целей
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины