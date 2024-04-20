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В Харькове взрывы. Оккупанты бьют по городу

Харьков, Суббота 20 апреля 2024 12:45
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В Харькове взрывы. Оккупанты бьют по городу Фото: в Харькове прогремели взрывы 20 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

20 апреля в Харькове прогремели взрывы. Оккупанты бьют по городу, в регионе объявлена тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"В Харькове слышен взрыв. Будьте осторожны", - написал Терехов.

Глава ОВА Олег Синегубов отметил, что россияне бьют по городу.

"Оккупанты наносят удары! Находитесь в укрытиях", - посоветовал он.

Взрывы в Украине 20 апреля

В Украине с самого утра 20 апреля не умолкают тревоги. Они звучат в разных регионах, оповещаяя об угрозе баллистики или российской тактической авиации.

До этого взрывы гремели в Запорожье и в Днепре. Причем, в Днепре их слышали уже к этому времени дважды, хотя в первый раз их эпицентром был Каменский район Днепропетровской области.

Кроме того, ранним утром 20 апреля взрывы гремели в Запорожье и в Одессе. Оккупанты атаковали эти города. В Запорожье, к примеру, удар пришелся по промышленной инфраструктуре.

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Харьков Взрывы
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