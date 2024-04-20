Россияне ударили по Волчанску планирующим боеприпасом: есть жертва и раненые
Российские войска 20 апреля обстреляли Волчанск Харьковской области. Планирующим боеприпасом они атаковали многоэтажку, есть жертва и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.
"Сегодня около 8:15 россияне обстреляли город Волчанск. По предварительным данным, военные РФ нанесли удар унифицированным межвидовым планирующим боеприпасом УМПБ", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела Волчанска 20 апреля (facebook.com/police.kharkov)
В результате обстрела разрушен третий подъезд девятиэтажного дома.
"Во втором подъезде частично разрушена крыша. Двое жителей деблокировали из квартиры. Ранения получила женщина 1963 г.р. и мужчина 1979 г.р. 60-летний мужчина, который управлялся в своем огороде, в результате обстрела погиб", - добавили правоохранители.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Обстрелы Волчанска
Российские войска постоянно обстреливают населенные пункты Харьковской области, расположенные неподалеку от границы с Россией. В частности, под обстрелом постоянно находится и Волчанск.
Например, российские войска атаковали Волчанск Харьковской области 10 апреля, использовав управляемые авиабомбы. Была полностью разрушена поликлиника, есть раненый.
Напомним, 19 октября 2023 года оккупанты также ударили по Волчанску. В результате вражеской атаки пострадали два человека.
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