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Прямое попадание баллистики. Как выглядит дом в Соломенском районе Киева после "прилета"

Фото: РФ ударила по многоэтажке в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Виталий Носач

Российские оккупанты ударили по многоэтажке в Соломенском районе Киева баллистической ракетой. Под завалами оказались люди.

РБК-Украина публикует репортаж из столицы, которая пережила массированную атаку россиян.

По состоянию на сейчас известно, что в результате атаки по всему Киеву пострадали более 40 человек. Более 30 из них госпитализировали. 

 

Фото: последствия удара россиян по Киеву (Виталий Носач, РБК-Украина)

При этом, по предварительным данным, известно уже о 14 погибших из-за террористического удара россиян. 

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что в Соломенском районе Киева по многоэтажке ударила баллистическая ракета. Она фактически прошла все девять этажей сверху донизу. 

 

Фото: россияне ударили по многоэтажке в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Всего в Украине ранения из-за атаки получили 66 человек. Один из них несовершеннолетний. 

Стоит заметить, что для атаки враг применял не только баллистику, но и крылатые ракеты, а также дроны. 
 

Атака на Одессу

К слову, в ночь на 17 июня российские оккупанты также ударили по Одессе дронами.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, известно уже о 13 пострадавших в результате атаки россиян.

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