Прямое попадание баллистики. Как выглядит дом в Соломенском районе Киева после "прилета"

По состоянию на сейчас известно, что в результате атаки по всему Киеву пострадали более 40 человек. Более 30 из них госпитализировали.

Фото: последствия удара россиян по Киеву (Виталий Носач, РБК-Украина)

При этом, по предварительным данным, известно уже о 14 погибших из-за террористического удара россиян.

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что в Соломенском районе Киева по многоэтажке ударила баллистическая ракета. Она фактически прошла все девять этажей сверху донизу.

Фото: россияне ударили по многоэтажке в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Всего в Украине ранения из-за атаки получили 66 человек. Один из них несовершеннолетний.

Стоит заметить, что для атаки враг применял не только баллистику, но и крылатые ракеты, а также дроны.

