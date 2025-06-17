Пряме попадання балістики. Як виглядає будинок в Соломʼянському районі Києва після "прильоту"

Станом на зараз відомо, що внаслідок атаки по всьому Києву постраждали понад 40 осіб. Понад 30 із них госпіталізували.

Фото: наслідки удару росіян по Києву (Віталій Носач, РБК-Україна)

При цьому, за попередніми даними, відомо вже про 14 загиблих через терористичний удар росіян.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що в Солом'янському районі Києва по багатоповерхівці вдарила балістична ракета. Вона фактично пройшла всі дев'ять поверхів зверху донизу.

Фото: росіяни вдарили по багатоповерхівці в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Загалом в Україні поранення через атаку отримали 66 осіб. Один із них неповнолітній.

Варто зауважити, що для атаки ворог застосовував не тільки балістику, а й крилаті ракети, а також дрони.