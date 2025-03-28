Прозрачность переводов: НБУ обяжет банки раскрывать данные о получателях

Украинцы смогут увидеть информацию о получателе платежа перед его проведением. Это касается и переводов на карты других банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления НБУ.

Согласно документу, поставщики платежных услуг, должны привести свою деятельность в соответствие с новыми нормами до 1 октября 2025 года.

Как отметили в НБУ, это будет способствовать повышению прозрачности проведения платежных операций с использованием платежных инструментов и усилению защиты прав пользователей платежных услуг.

В частности обязательной будет передача информации о:

субъекте хозяйствования - код по ЕГРПОУ;

физическом лице - уникальный (полный) номер платежного инструмента.

В НБУ планируют уточнить требования к формированию банками платежных инструкций и определить обязательные их реквизиты. Для онлайн-платежей банки будут предоставлять плательщикам свое полное наименование до начала инициирования перевода.

Таким образом, украинцы будут получать информацию о том, в пользу кого делают платеж или перевод.

Платежная инструкция

Изменениями в Положение о порядке эмиссии и эквайринга платежных инструментов предусмотрено, что платежная инструкция должна содержать такую обязательную информацию:

1) номер платежной инструкции, дату и время осуществления операции;

2) полное или сокращенное (при наличии) наименование поставщика платежных услуг.

3) полное или сокращенное (при наличии) наименование и идентификатор эквайера / другие реквизиты, с помощью которых есть возможность идентифицировать эквайера;

4) идентификатор платежного терминала (в случае применения);

5) уникальный номер платежного инструмента держателя (плательщика);

6) сведения о получателе:

для юридического лица - полное или сокращенное (при наличии) наименование, номер счета в формате IBAN и код по ЕГРПОУ;

для физического лица-предпринимателя и физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, - наименование, номер счета в формате IBAN, РНОКПП или серия и номер паспорта (для физических лиц, имеющих отметку в паспорте о праве осуществлять платежи по серии и номеру паспорта);

для физического лица - уникальный номер платежного инструмента/номер счета в формате IBAN/электронный кошелек, другой уникальный идентификатор (при наличии);

7) сумму и валюту операции;

8) сумму комиссионного вознаграждения поставщика платежных услуг (при наличии);

9) сумму комиссионного вознаграждения эквайера, которая удерживается с держателя (при наличии);

10) назначение платежной операции;

11) код категории деятельности субъекта хозяйствования.

Эквайринг - это услуга, которая позволяет предприятиям принимать платежи за товары и услуги с помощью банковских карточек или других безналичных методов оплаты.

Когда клиент рассчитывается карточкой, банк-эквайер (банк, обслуживающий торговую точку) проводит транзакцию, проверяет наличие средств у клиента и перечисляет их на счет продавца.