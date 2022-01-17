ПриватБанк встановив єдиний тариф для POS-терміналів: якою буде комісія при покупках
ПриватБанк встановив для бізнес-клієнтів єдиний базовий розмір комісії за послуги еквайрингу в торгових точках. З 15 січня 2022 року тариф для прийому платежів за банківськими картками складе 1,8% плюс 400 гривень абонплати на місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банка.
Як наголошується в повідомленні, тим, хто підключається до послуг еквайрингу після 15 січня, єдиний тариф 1,8% буде підключений автоматично.
При цьому діючі партнери мережі # cashless ПриватБанку найближчим часом отримають e-mail повідомлення про зниження тарифів з інструкцією з підписання анкети з новими тарифами в розділі електронний документообіг системи "Приват24 для бізнесу".
Нагадаємо, в 2021 році міжнародні платіжні системи Visa і Mastercard знизили розмір ставки внутрішньодержавних міжбанківських комісій інтерчейндж в Україні. З 26 листопада ставка склала 1,2%.
Нагадаємо, еквайринг - можливість для торгового підприємства приймати безготівкову оплату за товари та послуги пластиковими картами.
Комісія інтерчейндж встановлюється платіжною системою. Цю комісію платить банк, який обслуговує POS-термінал торговця, на користь банку, який випустив карту. Еквайрингова комісія - плата торговців банкам за обробку платежів і обслуговування встановлених POS-терміналів. Комісія інтерчейндж є однією зі складових еквайрингової комісії.