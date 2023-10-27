Путин умер? Кто стоит за вбросом и почему смерть диктатора не закончит войну с РФ

Накануне Telegram-паблики взбудоражила "новость" о якобы смерти Владимира Путина. Фейк оказался настолько притянутым за уши, что в Кремле его никак не комментировали, да и российский диктатор сегодня на заседании Совбеза предстал вполне себе живым.

О том, кто качает конспирологическую тему, с какой целью и стоит ли надеяться на скорую победу в войне после реальной смерти Путина, - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: публикации российского анонимного Telegram-канала, заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, представителей западных разведок и начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданов, интервью секретаря СНБО Алексея Данилова для "Фокуса", расследование российского издания "Проект", эксклюзивные комментарии экспертов Александра Коваленко и Владислава Селезнева.

Вчера "умер", сегодня провел Совбез

Сообщение о якобы смерти Путина появилось в анонимном Telegram-канале "Генерал СВР". Есть информация, что сливы из кремлевских кулуаров публикует бывший высокопоставленный офицер Службы внешней разведки России, однако она ничем не подтверждена. Тем не менее вчерашнюю новость перепостил ряд украинских пабликов, хотя и со скептическими комментариями.

Суть сводилась к следующему: Владимир Путин якобы умер 26 октября в своей резиденции на Валдае, врачи в 20:42 прекратили реанимацию и констатировали смерть. Сегодня канал привел некоторые детали. Вечером его состояние резко ухудшилось, дежурные медики вызвали дополнительную бригаду врачей, которые спустя 15 минут зафиксировали смерть. Личная охрана якобы заперла их по указанию секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, по состоянию на утро продолжала их удерживать, а "президентское тело поместили в морозильную камеру".

Если верить "Генералу СВР", на крайних публичных мероприятиях Владимира Путина подменял один из двойников. И по состоянию на сейчас российские элиты почти договорились о создании коалиции во главе с Патрушевым для сохранения путинского режима и использовании дублера в образе президента.

Фото: Владимир Путин якобы был при смерти еще с 22 октября (Getty Images)

По его же данным, за жизнь Путина боролись еще с 22 числа, когда у того якобы остановилось сердце, но медики успели откачать диктатора, привели в сознание и поместили в специально оборудованную комнату под палату интенсивной терапии.

"Да нет, с ним все хорошо. Это очередная "утка". Абсолютно", - заявлял тогда пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя информацию пабликов.

Что касается новых эпизодов на Валдае, реакции из Кремля не было. Тем временем во второй половине дня 27 октября пресс-служба опубликовала видео совещания Путина с постоянными членами Совбеза. Тема встречи - проблема оборота оружия на территории России.

На совещании Путин обнаружил, что на второй год полномасштабной войны в Россию "незаконно попадает оружие с территории Украины". И потребовал усилить контроль и укрепить нормативно-правовую базу.

Кто качает конспирологическую тему

Telegram-канал "Генерал СВР" ранее популяризировал уроженец Счастья Луганской области, российский политолог Валерий Соловей, завкафедры рекламы и связей с общественностью Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в 2007-2019 годах. В своих выступлениях он часто ссылался на посты "Генерала СВР", и многие именно его называют серым кардиналом канала.

Поэтому верить "инсайдам" о критическом состоянии Путина, его смерти и подготовке к транзиту власти не стоит, заявил РБК-Украина военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Я не доверяю этому каналу, я знаю, кто к нему причастен - это профессор Соловей, который не столько профессор, сколько конспиролог-дилетант. Я считаю, он всего лишь распространяет конспирологические теории. Из всех сообщений, которые он публикует, только 10% имеют что-то общее с реальностью. Все остальное - это его какие-то личные фантазии. И я не верю этому каналу от слова вообще", - отметил он.

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев подписан на "Генерала СВР" и говорит, что канал ему рекомендовал уважаемый человек, причастный к спецслужбам.

"Почему именно сейчас они начинают разгонять смерть Путина, неизвестно. Хочу ли я верить в это? Конечно, но независимых подтверждений не было. Хотя зная, как работают Федеральная служба безопасности и Федеральная служба охраны РФ, если бы это и произошло, мы не сразу узнали бы. Вспомним хотя бы кейс с политиком Владимиром Жириновским, которого месяц держали в искусственной коме", - рассказал он.

При этом эксперт не уверен в том, что "Генерал СВР" является российским информационным продуктом. И не исключает, что ИПСО-шная история идет от какой-то другой страны, которая заинтересована в том, чтобы спровоцировать турбулентность в России.

Фото: вбросы о смерти Владимира Путина могут быть выгодны разным сторонам (Getty Images)

В свою очередь Коваленко отмечает, что мир скорее всего узнал бы о смерти Путина приблизительно так, как и о смерти Иосифа Сталина в марте 1953 года.

"Если Путин умрет еще при власти, сначала будет информационный вакуум. Потом внезапно все узнают, что вождь умер, и будут устраивать ему помпезные похороны и делить власть. Это будет именно лайтовый вариант ситуации со Сталиным", - добавил он.

Согласно официальной версии, Сталина обнаружили парализованным 1 марта 1953 на своей даче после кровоизлияния в мозг. На следующий день в его кабинете собралось официальное заседание бюро президиума ЦК КПСС, причем с участием опальных членов, до этого формально изгнанных из этого органа, что сигнализировало о грядущих переменах. Утром 4 марта в газетах появилось первое сообщение о болезни Сталина, хотя уже на тот момент были готовы предложения по новому составу высшего руководства СССР. Датой смерти считается 5 марта, по радио о ней объявили на следующее утро.

В каком состоянии Путин и есть ли двойники

Ожидания скорой смерти Путина давно подогревались информацией российских независимых СМИ, западных и украинской разведок о неизлечимой болезни. И подкреплялись тем, что в последние месяцы диктатор то невнятно говорил, то часто покашливал, то подозрительно держался за стол, принимая чиновников в Кремле. А его встречи с мировыми лидерами и подчиненными за длинным столом вообще породили волну мемов.

В апреле 2022 года вышло расследование издания "Проект". Журналисты утверждали, что Путин постоянно консультируется с хирургами и онкологами (специалистами по проблемам щитовидной железы), его везде сопровождает бригада медиков, а сам диктатор ищет спасение в нетрадиционной медицине, принимая ванны из экстракта оленьих рогов. На вопросы о том, болен ли президент раком, Дмитрий Песков отвечал, что это "выдумка и неправда".

Американское издание Newsweek со ссылкой на источники в разведке США писало, что Путин прошел курс лечения от запущенной стадии рака, а в Вашингтоне якобы многие чувствует, что его конец близок. В июле директор ЦРУ Уильям Бернс развеял слухи.

"Насколько мы можем судить, он, вероятно, слишком здоров", - отметил он, но уточнил, что это неофициальное мнение.

Бывший глава отдела по России в британской разведке MI6 Кристофер Стил тоже говорил о серьезных проблемах со здоровьем Путина, но не брался утверждать, что это неизлечимая смертельная болезнь. В конце 2022 года в разведке Дании утверждали, что у него скорее хронические боли после нескольких падений и несчастных случаев, но допускали, что на момент полномасштабного вторжения в Украину президент РФ лечился от рака и, возможно, какие-то побочные эффекты влияли на его решения.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий называл Путина больным морально и физически, а также говорил о шизофрении. Начальник ГУР Кирилл Буданов в январе 2023-го заявил, что диктатор серьезно болен и очень давно, вероятно, раком.

"Мы просто знаем это - от людей, источников", - отметил он в интервью ABC News.

Фото: Владимир Путин в последнее время демонстрирует признаки ухудшающегося здоровья, но вряд ли его состояние критическое (Getty Images)

В другом интервью для The Washigton Post он подтвердил, что Путин смертельно болен раком, у него есть несколько двойников, и то, появляется ли настоящий президент России на публике, для разведки оставалось открытым вопросом.

"Еще в 2021 году было заявление, кажется, мое, что Путин очень болен раком. С тех пор прошло два года, и теперь все начинают говорить, что с ним что-то не так. Время покажет, кто был прав", - утверждал он в мае 2023-го.

Эксперт Александр Коваленко считает, что слухи о болезни российского президента сильно преувеличены. Конечно, Путин далеко немолод, ему 71 год и по естественным причинам у него может быть целый букет заболеваний. Есть ли среди них неизлечимые, он сомневается.

"Я еще в 2014 году слышал истории о том, что у него саркома. И что? Как обстоят дела с его саркомой? Да, он старый человек, у него есть проблемы, то, что у него достаточно запущенная форма психических заболеваний, - правда. Но с тем, что Путин умрет через две недели, месяц или полгода, я не согласен", - отметил он.

Он также не согласен с сообщениями о двойниках Путина, несмотря на то, что такие данные могут распространяться официальными лицами в Украине.

"Двойников не существует, и это уже не раз было доказано. Это было доказано в 2015 году, когда президент России исчез на 11 дней, все беспокоились, но почему-то тогда двойника не выпускали, чтобы сбить ажиотаж. С 2015 по 2016 годы Путин не выезжал из России, кроме одного визита в Беларусь, разве не могли выпустить двойника? Та же пандемия COVID-19 в 2020 году, которую тот пересидел в бункере в Ново-Огарево (резиденция под Москвой, - ред.). Путин сам боится двойников, он опасается, что его самого могут заменить дублером", - объяснил Коваленко.

В то же время Владислав Селезнев подчеркивает, что Путин - старый спецслужбист и буквально очарован политическим и жизненным путем Сталина.

"У того всегда были двойники, поэтому вариант создания целой "команды заменителей" Путина, я не исключаю", - добавил он.

Если Путин умрет, что дальше?

Британское издание The Independent, реагируя на слухи об остановке сердца у Путина, называет пятерых возможных преемников. И подчеркивает, что члены семьи не претендуют на его замену.

Поэтому в случае смерти или внезапной отставки у Совета Федерации будет 14 дней, чтобы объявить досрочные президентские выборы. Временным и.о. президента России на этот период станет премьер Михаил Мишустин, но на постоянное назначение шансов почти нет, поскольку он не популярен среди элит.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев уже занимал президентский пост с 2008 по 2012 год. Он заработал репутацию украинофоба, постоянно угрожает ядерным оружием, но считается, что подчиненная роль ослабила его способность консолидировать власть. Замглавы администрации Сергей Кириенко является членом ближайшего окружения Путина, однако больше всего он подходит на роль "закулисного оператора".

Министра обороны Сергея Шойгу когда-то называли самой популярной фигурой в России после президента, но на фоне провалов в Украине его рейтинг уже в прошлом. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев был главным стратегом вторжения в Украину, к нему прислушивается Путин и поэтому считается одним из фаворитов на его место.

Фото: смерть Владимира Путина не приведет к скорому завершению российско-украинской войны (Getty Images)

Александр Коваленко отмечает, что на самом деле какого-то очевидного преемника нет.

"Путин специально привлек к себе много невыразительных, второстепенных и серых личностей, чтобы они на его фоне выглядели еще более никчемными. Взять того же Шойгу. Когда-то его называли "номером 2", но он же никакой и не может связать две фразы во что-то внятное. Патрушев и Бортников (Александр Бортников, глава ФСБ, - ред.) - возможно, но они между собой перегрызутся за власть", - объяснил он в комментарии РБК-Украина.

По его словам, в любом случае после смерти Путина будет период внутренней конфронтации. Которая вряд ли сразу повлияет на фронт и не стоит надеяться на быстрое завершение войны и вывод российских войск с территории Украины, возвращение Крыма и так далее.

"Почти все российское общество зомбировано, оно ждет "денацификацию Украины" уже второй год, а ее все никак нет. Под каким соусом подать вывод войск? Якобы добились поставленных задач? Нет, им нужно будет уходить из Донецкой, Луганской областей и Крыма, потому что мы не остановимся, если увидим, что они отступают. И они это очень хорошо понимают", - считает эксперт.

При новой власти некоторое время интенсивные бои будут продолжаться, но в перспективе не исключено, что она попытается выходить на какие-то соглашения.

"Ибо Путин всех завел в тупик, а они хотят из него выйти. Им не нужна бесконечная война, они будут выходить на связь, пытаться договориться о каких-то уступках. И в этот период мы должны быть максимально жесткими - только границы 1991 года. Уже после выхода на них можно говорить о частичном снятии санкций и других моментах", - добавил он.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что вопрос того, когда Господь заберет Путина - это вопрос времени, но все на этом не закончится, поскольку вся Россия пропитана бесчеловечностью.

"Что касается Украины, они нас так же ненавидят и считают, что мы должны исчезнуть с карты мира. Мы должны это понять. И если кто-то считает, что после смерти Путина что-то изменится, это не так. Нужны годы, чтобы изменилось. Прежде всего, они должны начать любить людей", - заявил он в интервью "Фокусу".

Владислав Селезнев тоже предостерегает украинцев от больших надежд, связанных со смертью Путина в будущем. По его словам, решение вторгнуться в Украину тот принимал не самолично, и на том самом заседании Совбеза РФ в феврале 2022-го замазал все ближайшее окружение. В котором остается немало тех, кто будет продвигать тезис "войны до победного финала".

Обновлено от 17:30

Вечером слухи о смерти Путина прокомментировал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, информации анонимных Telegram-каналов доверять не стоит, но нужно анализировать, кому это на пользу и кому выгодно.

"Украинцы должны реагировать на это сдержанно. Конечно, мы все желаем, чтобы это произошло как можно скорее, но желательно после трибунала… Информация исходит только из анонимных российских источников. Можно говорить, что она носит искусственный и инспирированный характер", - отметил он.