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Українці назвали бажаний розмір пенсії

Новини » Економіка    08.10.2019 - 13:52
Українці назвали бажаний розмір пенсії
Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадяни хочуть одержувати майже в чотири рази більше нинішнього рівня

Розмір пенсії в Україні повинен становити 11041 грн, щоб її вистачало для задоволення всіх фінансових потреб. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Таким чином, бажаний розмір пенсії в 3,7 рази вище, ніж фактичний середній розмір на 1 липня 2019 року - 3006 грн.

Українці назвали бажаний розмір пенсії

За даними опитування, більшість одержувачів пенсій або яких-небудь інших соціальних виплат (73%) тією чи іншою мірою вважає їх рівень недостатнім, тоді як задоволені їм тільки 8% одержувачів.

Українці назвали бажаний розмір пенсії

Опитування проводилося 7-16 вересня 2019 року серед 2001 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, у вересні 2019 року середній рівень зарплати, який задовольнив би фінансові потреби працюючих, становив 19275 грн.

Згідно з проектом державного бюджету України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте в 2020 році на 8% - з 1638 грн. до 1769 грн.

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