"Проявите пыл к своей стране": Вэнс поссорился с критиками плана Трампа по Украине

Мирная инициатива по Украине президента США Дональда Трампа вызвала критику не только среди демократов, но и внутри Республиканской партии. На замечания конгрессменов резко ответил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщения в Twitter.

Вэнс обвинил критиков в том, что их больше волнует внешняя политика, чем проблемы внутри страны.

Он заявил, что многие утверждения оппонентов относительно войны в Украине, по его мнению, оказались ошибочными, и призвал обратить внимание на ситуацию в США.

"Можно не соглашаться, но столько страстей из-за одного вопроса, когда в вашей собственной стране серьезные проблемы... Проявите хоть немного пыла в отношении своей страны", - написал он.

Отдельно вице-президент отреагировал на комментарий бывшего лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла, который посоветовал Трампу сменить советников, если те больше озабочены тем, чтобы задобрить российского диктатора Владимира Путина, чем обеспечить мир.

Вэнс назвал такую позицию "смешной атакой на президентскую команду" и заявил, что именно команда Трампа работает над тем, чтобы "расчистить беспорядок в Украине", оставленный предыдущими администрациями.

В ответ Макконнелл отметил, что критиковать соглашение, которое на начальном этапе фактически соответствовало российским требованиям, вполне логично. Он привел данные опросов, согласно которым 75% украинцев не поддерживают планы, предусматривающие передачу территорий или ограничения на Вооруженные силы Украины.

По его словам, даже среди избирателей Трампа идея уступок Москве непопулярна, тогда как санкционное давление на Россию и поддержка Украины имеют значительно более широкую поддержку.

"Вывод прост: цена мира имеет значение. Соглашение, вознаграждающее агрессию, не стоит бумаги, на которой написано. Америка не является нейтральной стороной и не должна притворяться ею", - подытожил Макконнелл.