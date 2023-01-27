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"Провокационный демарш". Россия потребовала от посла Латвии покинуть страну

Фото: посол Латвии в России Марис Риекстиньш (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия потребовала от посла Латвии Мариса Риекстиньша покинуть страну после того, как Рига понизила уровень дипломатических отношений со страной-агрессором в знак солидарности с Эстонией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РФ.

Сообщается, что сегодня временную поверенную в делах Латвии Дацу Рутку вызвали в МИД России из-за решения руководства Латвии по понижению уровня российско-латвийских дипломатических отношений. Россия выразила ей "решительный протест".

"Подчеркнуто, что обоснование этого шага ссылками на некую "солидарность" с другими прибалтийскими странами не принимается. "Солидарность" между ними лишь в другом - в тотальной русофобии и желании стать инициаторами враждебных шагов в отношении России, что поощряется США и некоторыми другими недружественными для нас странами", - заявили в российском МИД.

При этом латвийскому поверенному заявили, что раз такое "принципиальное решение" принято, РФ не считаем нужным ждать до обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий (24 февраля). Поэтому Россия предписала послу Латвии Марису Риекстиньшу покинуть Россию в течение двух недель.

Москва также грозится, что "провокационный демарш" Латвии по понижению уровня дипотношений будет иметь последствия, и добавила, что вся ответственность за нынешнюю ситуацию лежит на государственном руководстве Латвии.

Напомним, ранее Россия заявила, что снижает уровень дипотношений с Эстонией и сокращает количество дипломатов. После этого Эстония объявила, что высылает посла РФ из страны и ожидает аналогичных действий от Москвы.

Латвия также объявила о понижении уровня дипотношений с РФ и потребовала от российского посла покинуть страну до 24 февраля.

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