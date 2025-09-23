Провокации России: США обещают защищать "каждый дюйм" территории НАТО

Во время заседания Совета Безопасности, посол жестко раскритиковал действия России и заверил союзников в готовности Соединенных Штатов к обороне.

Он напомнил, что всего девять дней назад Совбез ООН уже собирался после массового нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства Польши. По его словам, Москва "снова вторглась в воздушное пространство страны-члена НАТО".

Уолтц подчеркнул, что США и их союзники "будут защищать каждый дюйм территории НАТО", поэтому "Россия должна немедленно прекратить опасные действия".

Он также заявил, что Вашингтон ожидает от Москвы "шагов к деэскалации, а не к расширению конфликта".

По мнению дипломата, инциденты с беспилотниками и истребителями создают впечатление, что "Россия или стремится втянуть в противостояние с Украиной больше государств, или потеряла контроль над собственными военными". Он назвал "крайне тревожным" любой из этих вариантов.

В конце выступления, Уолтц призвал Кремль соблюдать нормы международного права.

"Как постоянный член Совета Безопасности, Россия обязана поддерживать мир и безопасность, уважать суверенитет соседних государств и прекратить нарушение их воздушного пространства. Пришло время для прямых переговоров с Украиной о прекращении этой войны", - отметил американский посол.