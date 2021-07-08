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Провокація над Балтійським морем: Росія стверджує, що Су-24 здійснили плановий політ

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Росія, Четвер 08 липня 2021 16:12
Провокація над Балтійським морем: Росія стверджує, що Су-24 здійснили плановий політ Фото: російські Су-24 здійснили провокацію в небі біля Литви (facebook.com aviacionmilitar am)
Автор: Дмитро Левицький

Російські бомбардувальники Су-24 сьогодні здійснили провокацію в небі над Балтійським морем під час прес-конференції президента Литви. У російському Міністерстві оборони стверджують, що політ бомбардувальників був плановим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".

"8 липня 2021 роки два літаки Су-24 морської авіації Балтійського флоту виконували плановий навчально-тренувальний політ в повітряному просторі над нейтральними водами Балтійського моря", - цитує видання коментар Міноборони РФ.

У російському оборонному відомстві наголосили, що літаки Су-24 під час свого польоту, який "виконувався у суворій відповідності з міжнародними правилами", кордонів інших держав не порушували.

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Литва Російська Федерація Су-24 провокации
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