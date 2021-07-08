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Росія влаштувала провокацію і зірвала прес-конференцію лідерів Іспанії та Литви

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Київ, Четвер 08 липня 2021 13:51
Росія влаштувала провокацію і зірвала прес-конференцію лідерів Іспанії та Литви Фото: прем'єр Іспанії Педро Санчес (facebook com pedro sanchezperezcastejon)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні на військовій базі НАТО в Шауляї (Литва) мала пройти прес-конференція лідерів Литви та Іспанії, але вона була зірвана у зв'язку з російською провокацією в повітрі. Під час заходу два винищувачі були підняті по тривозі, а Гітанаса Науседу і Педро Санчеса відвели в безпечне місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

Повідомляється, що Санчес і Науседа відвідували військову базу НАТО, на якій служать 134 іспанських військових. Сигнал тривоги пролунав під час виступу литовського попередження.

Сигнал Alfa означає саме серйозний інцидент, а не навчання, в результаті чого прес-конференція була перервана. Як виявилося, військова база зафіксувала непізнаний російський літак без плану польоту, і на його перехоплення підняли два винищувачі.

За даними джерел El Mundo, це звичайна практика російської авіації. Літак летів над Балтійським морем, але без ідентифікації та без будь-якого попереднього зв'язку з диспетчерськими вишками. У багатьох випадках ці маневри змушують коригувати повітряні маршрути цивільної авіації.

Також повідомляється, що у зв'язку з візитом лідерів Іспанії та Литви планувався показовий виліт винищувачів, але план польоту був змінений у зв'язку з реальною загрозою з російського боку.

Пізніше Санчес прокоментував інцидент, заявивши, що це є "реальним підтвердженням" важливості іспанської присутності в Балтійському регіоні.

Нагадаємо, раніше російські винищувачі Су-30 перехопили військовий літак США і супроводжували його над акваторією Чорного моря.

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