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Провокатори кинули димові шашки на зустрічі Порошенка з громадою, - Цеголко

Новини » Надзвичайні події    25.06.2019 - 21:37
Провокатори кинули димові шашки на зустрічі Порошенка з громадою, - Цеголко
Фото: виступ Петра Порошенка у Стрию (facebook.com/svyatoslav.tsegolko)

Подія сталася під час візиту Порошенка у Стрий

Провокатори кинули димові шашки на зустрічі лідера "Європейської солідарності", п'ятого президента України Петра Порошенка з громадою у Стрию (Львівська область). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря Порошенка Святослава Цеголко у Facebook.

Цеголко зазначив, що шашки кинули під час заяви Порошенка щодо спроб заборонити українську церкву.

"Найняті провокатори кинули димові шашки, намагаючись зірвати зустріч президента Петра Порошенка з громадою. Дві характерні речі: один з провокаторів російськомовний; шашки кинули під час заяви Порошенка щодо спроб заборонити українську церкву. Реванш не пройде!", - написав Цеголко.

 

Стрий. Найняті провокатори кинули димові шашки, намагаючись зірвати зустріч президента Петра Порошенка з громадою. Дві...

Опубліковано Святославом Цеголком Вівторок, 25 червня 2019 р.

 

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