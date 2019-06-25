Провокаторы бросили дымовые шашки на встрече Порошенко с общественностью, - Цеголко

Фото: выступление Петра Порошенко в Стрые (facebook.com/svyatoslav.tsegolko)

Событие произошло во время визита Порошенко в Стрый

Провокаторы бросили дымовые шашки на встрече лидера "Европейской солидарности", пятого президента Украины Петра Порошенко с общественностью в Стрые (Львовская область). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Порошенко Святослава Цеголко в Facebook.

Цеголко отметил, что шашки бросили во время заявления Порошенко относительно попыток запретить украинскую церковь.

"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с общественностью. Две характерные вещи: один из провокаторов русскоязычный; шашки бросили во время заявления Порошенко относительно попыток запретить украинскую церковь. Реванш не пройдет!", - написал Цеголко.