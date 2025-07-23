"Проводит с ней целую ночь": экс-тренер "Динамо" высказался об отношениях Бражко с Квитковой

Как Квиткова влияет на карьеру Бражко

Тренер, который ранее неоднократно положительно оценивал игру полузащитника, на этот раз обратил внимание на возможные причины спортивного спада футболиста.

Сабо высказал предположение, что повлиять на ситуацию могли личные обстоятельства игрока.

"Могли ли повлиять отношения с Дашей Квитковой? Смотря, как он с ней встречается. Если Бражко все силы отдает девушке, то это могло и повлиять. Также большую роль играет его отношение к тренировкам и собственному развитию. Факт в том, что Шовковский перестал на него обращать внимание. Бражко еще в прошлом году стал запасным. Нет его, исчез футболист!", - отметил специалист.

Владимир Бражко (фото: instagram.com/vova.brazhko)

Отдельно Йожеф прокомментировал тот факт, что избранница Бражко - старше его и воспитывает ребенка.

"Значит, ей нужен мужчина. Если Бражко проводит с ней целую ночь, то это сказывается. Как говорили раньше: если футболист женился, то считай, что один год у него выпал. Сегодня (22 июля в матче с Хамрун Спартанс (3:0) - прим. "УФ") Бражко вышел на замену, но ничего не показал, я не видел его на поле", - добавил экс-тренер.

Что известно об отношениях Бражко с блогером

Слухи о романе между парой начали распространяться еще несколько месяцев назад. Впервые информацию об их отношениях озвучил инсайдер в комментарии для "РБК-Украина".

Хотя официальных подтверждений тогда не было, влюбленные регулярно делились сторис с тех же локаций и оставляли друг другу комментарии с намеками.

Публичный выход пары состоялся в мае 2025 года - именно тогда Бражко и Квиткову впервые увидели вместе на светском мероприятии.

А уже в начале июля, в день рождения Даши, Владимир впервые официально подтвердил их отношения.

Бражко с Квитковой (скриншот)