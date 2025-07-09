"Моя любимая": Бражко официально подтвердил роман с Квитковой и нежно обратился к ней

Полузащитник киевского "Динамо" и игрок национальной сборной Украины Владимир Бражко больше не скрывает своей личной жизни. Футболист впервые официально подтвердил отношения с блогершей Дашей Квитковой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram спортсмена.

"С днем рождения, моя любимая", - написал 23-летний спортсмен в stories, и показал их совместное фото.

Владимир Бражко подтвердил отношения с Дашей Квитковой (скриншот)

Даша, в свою очередь, поделилась трогательным Polaroid-снимком.

На фото, сделанном со спины, можно увидеть мужчину с маленьким ребенком, который прогуливается в лесу.

И хотя лица не видно, предположение, что на снимке изображены Владимир с сыном Квитковой Львом, подтвердил сам футболист, репостнув фото в своем аккаунте.

Владимир Бражко подтвердил отношения с Дашей Квитковой (скриншот)

С чего начались слухи о романе Бражко с Квитковой

Слухи о романе пары появились еще несколько месяцев назад. Об этом впервые сообщил инсайдер в комментарии для "РБК-Украина".

Влюбленные неоднократно публиковали stories из одних и тех же мест и оставляли многозначительные комментарии друг другу, однако официально отношения не подтверждали.

Даша Квиткова с Бражко (скриншот)

По словам источника, влюбленные вместе уже некоторое время и не слишком скрывают чувства.

Футболист, по слухам, часто радует Дашу роскошными цветами, которые она с удовольствием демонстрирует в соцсетях.

Впервые Бражко и Квиткова вышли вместе в свет в мае 2025-го.

На видео, которое быстро разлетелось по соцсетям, влюбленные держались за руки и вели себя непринужденно, не пытаясь скрыть своих чувств.