Проводили "референдум" РФ в Херсонской области: еще 9 коллаборантов получили приговоры

"По доказательной базе Службы безопасности до 10 лет заключения с конфискацией имущества получили еще девять коллаборантов, которые организовывали псевдореферендум РФ во время оккупации Херсона", - говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, восемь из них получили реальные сроки наказания, еще одна злоумышленница - осуждена заочно, поскольку скрывается от правосудия на левобережье южного региона.

По материалам дела, организатором группы является жительница Бериславского района, которая после захвата громады пошла на сотрудничество с агрессором и возглавила оккупационный "избирком № 826".

В его состав она привлекла своих "единомышленников" - восемь односельчан. Во время фейкового плебисцита они обходили местных жителей и агитировали их поддержать "присоединение" Херсонской области в состав РФ.

В ходе таких рейдов коллаборационисты раздавали людям "бюллетени", в которых призывали отдавать "голоса" в пользу страны-агрессора.

После деоккупации региона злоумышленники пытались "залечь на дно", чтобы избежать правосудия, а их руководительница сбежала вместе с оккупантами на левобережье области.

Контрразведчики и следователи СБУ задокументировали преступления вражеских приспешников, установили их местонахождение и задержали восьмерых из них в феврале 2024 года на территории освобожденного региона.

Сейчас суд признал виновными всех девять участников оккупационного "избиркома" по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории).

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности их сообщницы, которая скрывается на временно оккупированной части территории Украины.