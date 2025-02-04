Провинция Онтарио приостановит ответные меры против США

Канадская провинция Онтарио приостановит собственные ответные меры против Соединенных Штатов. Это случилось после того, как президент США Дональд Трамп согласился на месяц приостановить тарифы на товары Канады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В частности, премьер-министр Онтарио Даг Форд предупредил, что если США все же решат ввести пошлины позже, тогда провинция "не колеблясь" уберет американскую продукции с полок магазинов или запретит американским компаниям осуществлять закупки в Онтарио.

CNN пишет, что ранее Британская Колумбия и Онтарио дали распоряжение своим управлениям по контролю за спиртными напитками убрать с полок американский алкоголь.

"Не заблуждайтесь, Канада и Онтарио продолжают противостоять угрозе тарифов. Будь то завтра, через месяц или через год, когда мы будем пересматривать соглашение между США, Мексикой и Канадой, президент Трамп продолжит использовать угрозу тарифов, чтобы получить то, что он хочет", - сказал Форд.

Он призвал обе стороны сохранять единство и сосредоточиться на противодействии Китаю.

"Если мы хотим победить, нам нужно сражаться вместе, а не друг с другом", - резюмировал он.