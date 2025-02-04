ua en ru
Вт, 04 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Провінція Онтаріо призупинить заходи у відповідь проти США

Вівторок 04 лютого 2025 02:26
UA EN RU
Провінція Онтаріо призупинить заходи у відповідь проти США Фото: Дуг Форд (flickr.com)
Автор: Едуард Ткач

Канадська провінція Онтаріо призупинить власні заходи у відповідь проти Сполучених Штатів. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп погодився на місяць призупинити тарифи на товари Канади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зокрема, прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд попередив, що якщо США все ж таки вирішать запровадити мита пізніше, тоді провінція "не вагаючись" прибере американську продукції з полиць магазинів або заборонить американським компаніям здійснювати закупівлі в Онтаріо.

CNN пише, що раніше Британська Колумбія та Онтаріо дали розпорядження своїм управлінням з контролю за спиртними напоями прибрати з полиць американський алкоголь.

"Не робіть помилок, Канада і Онтаріо продовжують протистояти загрозі тарифів. Чи то завтра, чи то через місяць, чи то через рік, коли ми переглядатимемо угоду між США, Мексикою та Канадою, президент Трамп і далі використовуватиме загрозу тарифів, щоб отримати те, що він хоче", - сказав Форд.

Він закликав обидві сторони зберігати єдність і зосередитися на протидії Китаю.

"Якщо ми хочемо перемогти, нам потрібно битися разом, а не один з одним", - резюмував він.

Нагадаємо, кілька годин тому прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що провів дуже хорошу розмову з президентом США Дональдом Трампом.

За підсумком розмови сторони дійшли до того, що США призупинять мита на імпорт товарів з Канади мінімум на 30 днів.

Канадська держава зі свого боку взяла на себе низку зобов'язань. Зокрема, посилити захист кордону і боротьбу з фентанілом (наркотрафіком).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що канадська провінція Онтаріо заборонить американським компаніям укласти контракти з місцевими агентствами і самоврядуванням. Крім того, буде розірвано контракт з компанією Ілона Маска SpaceX.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Канада Дональд Трамп
NEWS
Бився у небі за Україну майже три роки: у бою загинув льотчик Іван Болотов
Бився у небі за Україну майже три роки: у бою загинув льотчик Іван Болотов
DAILY
Мир через силу. Як Трамп може змусити Путіна закінчити війну і почати переговори
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мир через силу. Як Трамп може змусити Путіна закінчити війну і почати переговори