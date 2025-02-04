Провінція Онтаріо призупинить заходи у відповідь проти США
Канадська провінція Онтаріо призупинить власні заходи у відповідь проти Сполучених Штатів. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп погодився на місяць призупинити тарифи на товари Канади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Зокрема, прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд попередив, що якщо США все ж таки вирішать запровадити мита пізніше, тоді провінція "не вагаючись" прибере американську продукції з полиць магазинів або заборонить американським компаніям здійснювати закупівлі в Онтаріо.
CNN пише, що раніше Британська Колумбія та Онтаріо дали розпорядження своїм управлінням з контролю за спиртними напоями прибрати з полиць американський алкоголь.
"Не робіть помилок, Канада і Онтаріо продовжують протистояти загрозі тарифів. Чи то завтра, чи то через місяць, чи то через рік, коли ми переглядатимемо угоду між США, Мексикою та Канадою, президент Трамп і далі використовуватиме загрозу тарифів, щоб отримати те, що він хоче", - сказав Форд.
Він закликав обидві сторони зберігати єдність і зосередитися на протидії Китаю.
"Якщо ми хочемо перемогти, нам потрібно битися разом, а не один з одним", - резюмував він.
Нагадаємо, кілька годин тому прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що провів дуже хорошу розмову з президентом США Дональдом Трампом.
За підсумком розмови сторони дійшли до того, що США призупинять мита на імпорт товарів з Канади мінімум на 30 днів.
Канадська держава зі свого боку взяла на себе низку зобов'язань. Зокрема, посилити захист кордону і боротьбу з фентанілом (наркотрафіком).
Раніше РБК-Україна повідомляло, що канадська провінція Онтаріо заборонить американським компаніям укласти контракти з місцевими агентствами і самоврядуванням. Крім того, буде розірвано контракт з компанією Ілона Маска SpaceX.
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