Без проводника не выйдет: УЗ предупредила пассажиров поезда Киев-Кишинев о важном условии

Решение о введении дополнительной остановки было принято по результатам тестового рейса поезда №351/352 в апреле 2026 года. Поездка показала высокий спрос среди украинцев, путешествующих через Молдову в другие страны. Станция Ревака расположена в непосредственной близости от аэропорта.

Чтобы воспользоваться этим маршрутом, пассажирам нужно придерживаться следующего алгоритма:

купить билет на поезд №351/352 Киев-Кишинев в Кишинев;

во время поездки предупредить проводника о необходимости добраться до аэропорта;

о необходимости добраться до аэропорта; не выходить на центральном вокзале Кишинева, а доехать до станции Ревака ;

; пересесть на специальный шаттл в аэропорт - доплачивать за проезд в автобусе не нужно.

Дополнительная остановка "Ревака" добавлена только для поездов, следующих в направлении из Киева в Кишинев.

В обратном направлении пассажирам необходимо добираться до центрального железнодорожного вокзала столицы Молдовы самостоятельно.