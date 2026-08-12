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Без проводника не выйдет: УЗ предупредила пассажиров поезда Киев-Кишинев о важном условии

18:55 12.08.2026 Ср
2 мин
Поездом пользуются многие люди, которые путешествуют в другие страны через Молдову
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: УЗ назвала важное условие для пассажиров поезда Киев-Кишинев (Getty Images)

Пассажиры поезда Киев-Кишинев смогут добраться до аэропорта Молдовы благодаря дополнительной остановке на станции Ревака, но для этого есть важное условие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрзализныци".

Решение о введении дополнительной остановки было принято по результатам тестового рейса поезда №351/352 в апреле 2026 года. Поездка показала высокий спрос среди украинцев, путешествующих через Молдову в другие страны. Станция Ревака расположена в непосредственной близости от аэропорта.

Чтобы воспользоваться этим маршрутом, пассажирам нужно придерживаться следующего алгоритма:

  • купить билет на поезд №351/352 Киев-Кишинев в Кишинев;
  • во время поездки предупредить проводника о необходимости добраться до аэропорта;
  • не выходить на центральном вокзале Кишинева, а доехать до станции Ревака;
  • пересесть на специальный шаттл в аэропорт - доплачивать за проезд в автобусе не нужно.

Дополнительная остановка "Ревака" добавлена только для поездов, следующих в направлении из Киева в Кишинев.

В обратном направлении пассажирам необходимо добираться до центрального железнодорожного вокзала столицы Молдовы самостоятельно.

Напомним, в 2022 году "Укрзализныця" запустила дополнительный поезд по маршруту Киев-Кишинев. Впоследствии рейсы по этому направлению стали ежедневными.

Первый рейс нового поезда отправился из Киева 20 декабря. На начальном этапе он курсировал через день и останавливался на станциях в Винницкой и Хмельницкой областях.

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УкрзализныцяМолдоваКишиневАэропорт