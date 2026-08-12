Без провідника не вийде: УЗ попередила пасажирів поїзда Київ-Кишинів про важливу умову

Рішення про введення додаткової зупинки ухвалено за результатами тестового рейсу поїзда №351/352 у квітні 2026 року. Поїздка показала високий попит серед українців, які подорожують через Молдову до інших країн. Станція Ревака розташована в безпосередній близькості до аеропорту.

Щоб скористатися цим маршрутом, пасажирам потрібно дотримуватися наступного алгоритму:

придбати квиток на поїзд №351/352 Київ-Кишинів до Кишинева;

під час поїздки попередити провідника про необхідність дістатися аеропорту;

про необхідність дістатися аеропорту; не виходити на центральному вокзалі Кишинева, а доїхати до станції Ревака ;

; пересісти на спеціальний шатл до аеропорту - доплачувати за проїзд в автобусі не потрібно.

Наразі додаткову зупинку "Ревака" додано лише для поїздів, які прямують у напрямку з Києва до Кишинева.

У зворотному напрямку пасажирам необхідно діставатися центрального залізничного вокзалу столиці Молдови самостійно.