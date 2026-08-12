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Без провідника не вийде: УЗ попередила пасажирів поїзда Київ-Кишинів про важливу умову

18:55 12.08.2026 Ср
2 хв
Потягом користується багато людей, які подорожують до інших країн через Молдову
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: УЗ назвала важливу умову для пасажирів поїзда Київ-Кишинів (Getty Images)

Пасажири поїзда Київ-Кишинів зможуть дістатися аеропорту Молдови завдяки додатковій зупинці на станції Ревака, але для цього є важлива умова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укрзалізниці".

Рішення про введення додаткової зупинки ухвалено за результатами тестового рейсу поїзда №351/352 у квітні 2026 року. Поїздка показала високий попит серед українців, які подорожують через Молдову до інших країн. Станція Ревака розташована в безпосередній близькості до аеропорту.

Щоб скористатися цим маршрутом, пасажирам потрібно дотримуватися наступного алгоритму:

  • придбати квиток на поїзд №351/352 Київ-Кишинів до Кишинева;
  • під час поїздки попередити провідника про необхідність дістатися аеропорту;
  • не виходити на центральному вокзалі Кишинева, а доїхати до станції Ревака;
  • пересісти на спеціальний шатл до аеропорту - доплачувати за проїзд в автобусі не потрібно.

Наразі додаткову зупинку "Ревака" додано лише для поїздів, які прямують у напрямку з Києва до Кишинева.

У зворотному напрямку пасажирам необхідно діставатися центрального залізничного вокзалу столиці Молдови самостійно.

Нагадаємо, у 2022 році "Укрзалізниця" запустила додатковий поїзд за маршрутом Київ-Кишинів. Згодом рейси за цим напрямком стали щоденними.

Перший рейс нового поїзда вирушив із Києва 20 грудня. На початковому етапі він курсував через день і зупинявся на станціях у Вінницькій та Хмельницькій областях.

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УкрзалізницяМолдоваКишиневАеропорт