Без проводника не выйдет: УЗ предупредила пассажиров поезда Киев-Кишинев о важном условии
Пассажиры поезда Киев-Кишинев смогут добраться до аэропорта Молдовы благодаря дополнительной остановке на станции Ревака, но для этого есть важное условие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрзализныци".
Решение о введении дополнительной остановки было принято по результатам тестового рейса поезда №351/352 в апреле 2026 года. Поездка показала высокий спрос среди украинцев, путешествующих через Молдову в другие страны. Станция Ревака расположена в непосредственной близости от аэропорта.
Чтобы воспользоваться этим маршрутом, пассажирам нужно придерживаться следующего алгоритма:
- купить билет на поезд №351/352 Киев-Кишинев в Кишинев;
- во время поездки предупредить проводника о необходимости добраться до аэропорта;
- не выходить на центральном вокзале Кишинева, а доехать до станции Ревака;
- пересесть на специальный шаттл в аэропорт - доплачивать за проезд в автобусе не нужно.
Дополнительная остановка "Ревака" добавлена только для поездов, следующих в направлении из Киева в Кишинев.
В обратном направлении пассажирам необходимо добираться до центрального железнодорожного вокзала столицы Молдовы самостоятельно.
Напомним, в 2022 году "Укрзализныця" запустила дополнительный поезд по маршруту Киев-Кишинев. Впоследствии рейсы по этому направлению стали ежедневными.
Первый рейс нового поезда отправился из Киева 20 декабря. На начальном этапе он курсировал через день и останавливался на станциях в Винницкой и Хмельницкой областях.