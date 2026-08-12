Без провідника не вийде: УЗ попередила пасажирів поїзда Київ-Кишинів про важливу умову
Пасажири поїзда Київ-Кишинів зможуть дістатися аеропорту Молдови завдяки додатковій зупинці на станції Ревака, але для цього є важлива умова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укрзалізниці".
Рішення про введення додаткової зупинки ухвалено за результатами тестового рейсу поїзда №351/352 у квітні 2026 року. Поїздка показала високий попит серед українців, які подорожують через Молдову до інших країн. Станція Ревака розташована в безпосередній близькості до аеропорту.
Щоб скористатися цим маршрутом, пасажирам потрібно дотримуватися наступного алгоритму:
- придбати квиток на поїзд №351/352 Київ-Кишинів до Кишинева;
- під час поїздки попередити провідника про необхідність дістатися аеропорту;
- не виходити на центральному вокзалі Кишинева, а доїхати до станції Ревака;
- пересісти на спеціальний шатл до аеропорту - доплачувати за проїзд в автобусі не потрібно.
Наразі додаткову зупинку "Ревака" додано лише для поїздів, які прямують у напрямку з Києва до Кишинева.
У зворотному напрямку пасажирам необхідно діставатися центрального залізничного вокзалу столиці Молдови самостійно.
Нагадаємо, у 2022 році "Укрзалізниця" запустила додатковий поїзд за маршрутом Київ-Кишинів. Згодом рейси за цим напрямком стали щоденними.
Перший рейс нового поїзда вирушив із Києва 20 грудня. На початковому етапі він курсував через день і зупинявся на станціях у Вінницькій та Хмельницькій областях.