Проведення миротворчої місії ООН на Донбасі малореалистичне, - посол

Проведення миротворчої місії ООН на Донбасі найближчим часом малореалистичне. Про це розповів посол України в ООН Сергій Кислиця в інтерв'ю РБК-Україна.

У той же час Кислиця зазначив, що питання операції залишається актуальним.

"Питання операцій з підтримання миру залишається. Він актуальний? Так. Чи можемо ми сказати, що така операція може бути проведена найближчим часом на умовах, на яких наполягав попередній і нинішній президенти, а також партнери України? Ні, це малореалистично", - заявив він.

Нагадаємо, в МЗС України раніше заявляли, що Україна може повернутися до ідеї розміщення миротворців ООН на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Разом з тим, посол Франції в Україні Ізабель Дюмон заявила, що сумнівається в можливості введення миротворчої місії ООН на окуповану територію Донбасу. На питання чи залишається в силі ідея ввести миротворчу місію на Донбас, Дюмон відповіла: "Не думаю".

Зазначимо, ідея введення миротворчої місії ООН на окуповану Росією територію окремих районів Донецької та Луганської областей належала Петру Порошенку, президенту України в 2014-2019 рр.