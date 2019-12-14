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Україна може повернутися до ідеї миротворців ООН на Донбасі, - МЗС

Новини » Політика     14.12.2019 - 09:34
Україна може повернутися до ідеї миротворців ООН на Донбасі, - МЗС
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

До ідеї миротворців повернуться, якщо усі можливості "Мінська" себе вичерпають

Україна може повернутися до ідеї розміщення миротворців ООН на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає РБК-Україна.

За словами Пристайка, питання розміщення миротворчого контингету ООН на окупованому Донбасі може знову повернутися на порядок денний, якщо всі можливості мінських домовленостей буде вичерпано.

"Наша команда намагається зробити усе, що в рамках "Мінська", а коли ми зрозуміємо, що в рамках "Мінська" більше ні про що нове говорити не виходить і Росія впирається по кожному пункту, тоді ми будемо звертатися до наступного кроку ... це буде рішення не моє, а президента ... буде, напевно, миротворча місія. І така можливість у нас є", - заявив він.

Міністр нагадав, що Україна ще не зверталася офіційно до ООН про введення миротворців на Донбас, але така пропозиція надходила від Російської Федерації. Пристайко зазначив, що умови Росії не влаштовують Київ, оскільки Москва пропонує розмістити миротворців лише вздовж лінії зіткнення.

Нагадаємо, у черві посол Франції в Україні Ізабель Дюмон заявила, що сумнівається в можливості введення миротворчої місії ООН на окуповану територію Донбасу. На питання чи залишається в силі ідея ввести миротворчу місію на Донбас, Дюмон відповіла: "Не думаю".

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Новини України ООНДонбасмиротворцыВадим Пристайко
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