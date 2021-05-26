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Провайдерів хочуть зобов'язати зберігати інформацію. Навіщо це потрібно

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Києва, Середа 26 травня 2021 09:16
Провайдерів хочуть зобов'язати зберігати інформацію. Навіщо це потрібно Фото: глава Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак (Андрій Посонський)
Автор: Ігор Литвиненко, Владислав Красінський

В Україні можуть зобов'язати провайдерів зберігати інформацію певний проміжок часу. Це дозволить кіберполіції легше ідентифікувати злочинців в мережі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів глава Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак.

За його словами, кожна людина, заходячи в інтернет, залишає сліди. При цьому в кожній країні працюю свої закони щодо термінів зберігання інформації.

Гринчак зазначив, що в Україні не планують деанонімізувати Інтернет, як це хочуть зробити в РФ, однак зберігати інформацію певний проміжок часу провайдерів можуть зобов'язати.

"Я вважаю, що просто взяти, "затиснути" і контролювати - це перегин. Але ми пропонуємо свої правки в законодавство. На сьогодні у Верховній Раді знаходяться два законопроекти, №4003 і №4004. Після їх прийняття провайдери будуть зобов'язані зберігати інформацію певний проміжок часу", - заявив Гринчак.

Він додав, що у правоохоронців буде доступ до неї в рамках кримінальних проваджень і вони зможуть отримати її після звернень до суду. При цьому необхідно прийняти зміни до законодавства, щоб дозволити використання NAT-технології.

"Доступною мовою: ряд провайдерів не зберігають інформацію, щоб здешевити свій бізнес і не витрачати додаткові кошти на сервера. У нас не вистачає IP-адрес, і вони на одну адресу "приземляють" кілька абонентів замість того, щоб закріпити за кожним одну IP-адресу. Тому нам дуже складно ідентифікувати злочинця", - пояснив глава кіберполіції.

Раніше повідомлялося, що в Україні поки немає кримінальної відповідальності за коментар у соцмережах.

Також РБК-Україна писало, що у США засудив на 10 років лідера кіберзлочинців з Росії.

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