Суд у США засудив на 10 років лідера кіберзлочинців з РФ

У США засудили до десяти років позбавлення волі громадянина Росії Сергія Медведєва за вчинення кіберзлочинів у складі групи. Він був лідером зловмисників.

Про це йдеться на сайті Мін'юсту США.

За даними відомства, росіянин був одним з лідерів групи, яка спеціалізується на кіберзлочинах, Infraud Organization. Збитки від злочинів становили 568 млн доларів.

"Сергій Медведєв, він же Stells, segmed, serjbear, 33 роки, з Росії, визнав провину в суді у порушенні закону про протидію рекету і був засуджений до 10 років позбавлення волі", - повідомили в Мін'юсті США.

За даними відомства, росіянин був співзасновником транснаціонального злочинного угруповання Infraud Organization. Її учасники в цілях збагачення скуповували і продавали крадені документи, кредитні картки, особисту, фінансову і банківську інформацію.

Раніше повідомлялося, що США в найближчі три тижні планують зробити кілька кібератак проти Росії у відповідь на злом американських урядових мереж наприкінці 2020 року. Кібератаки будуть проводитися у поєднанні з економічними санкціями.

Білий дім вивчає можливість створення координаційної кібергрупи для оцінки масштабу і небезпеки атаки на сервери компанії Microsoft.