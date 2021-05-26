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Чи можуть в Україні посадити за коментар у соцмережах: відповідь Кіберполіції

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Київ, Середа 26 травня 2021 08:50
Чи можуть в Україні посадити за коментар у соцмережах: відповідь Кіберполіції Фото: голова Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак (Андрій Посонський)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Голова Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак оцінив можливість кримінальної відповідальності за коментар у соцмережах. В Україні її поки немає.

Про це він розповів в інтерв'ю для РБК-Україна.

Також він зазначив, що в СБУ є свій відділ з тероризму, якому передають інформацію, якщо бачать якийсь заклик, пов'язаний з тероризмом.

"Якщо це просто перепост або коментар, то кримінальної відповідальності немає", - розповів він.

Він також повідомив, що якщо людина в Facebook "здивує" повідомленням про план здійснити терористичний акт, то його слова вже несуть вагомі наслідки і є склад злочину. Facebook теж за цим стежить і на це реагує, зазначив він.

Нагадаємо, раніше український посол розповіла, що Україна має намір приєднатися до щорічних навчань Cyber Flag. Так українська сторона поглибить співпрацю зі Сполученими Штатами в питаннях протидії кібернападам.

Зазначимо, в Україні викрили хакера, який намагався викрасти персональні дані співробітників Служби безпеки України. Він діяв на замовлення спецслужб Російської Федерації.

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