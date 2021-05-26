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Провайдеров хотят обязать хранить информацию. Зачем это нужно

Новина українською →
Киев, Среда 26 мая 2021 09:16
Провайдеров хотят обязать хранить информацию. Зачем это нужно Фото: глава департамента киберполиции Александр Гринчак (Андрей Посонский)
Автор: Игорь Литвиненко, Владислав Красинский

В Украине могут обязать провайдеров хранить информацию определенный промежуток времени. Это позволит киберполиции легче идентифицировать преступников в сети.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава департамента киберполиции Александр Гринчак.

По его словам, каждый человек, заходя в Интернет, оставляет следы. При этом в каждой стране работаю свои законы по срокам хранения информации.

Гринчак отметил, что в Украине не планируют деанонимизировать интернет, как это хотят сделать в РФ, однако хранить информацию определенный промежуток времени провайдеров могут обязать.

"Я считаю, что просто взять, "зажать" и контролировать - это перегиб. Но мы предлагаем свои правки в законодательство. На сегодня в Верховной раде находятся два законопроекта, №4003 и №4004. После их принятия провайдеры будут обязаны хранить информацию определенный промежуток времени", - заявил Гринчак.

Он добавил, что у правоохранителей будет доступ к ней в рамках уголовных производств и они смогут получить ее после обращений в суд. При этом необходимо принять изменения в законодательство, чтобы разрешить использование NAT-технологии.

"Доступным языком: ряд провайдеров не хранят информацию, чтобы удешевить свой бизнес и не тратить дополнительные средства на сервера. У нас не хватает IP-адресов, и они на один адрес "приземляют" несколько абонентов вместо того, чтобы закрепить за каждым один IP-адрес. Потому нам очень сложно идентифицировать преступника", - пояснил глава киберполиции.

Ранее сообщалось, что в Украине пока нет уголовной ответственности за комментарий в соцсетях.

Также РБК-Украина писало, что в США осудил на 10 лет лидера киберпреступников из России.

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