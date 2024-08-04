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Предприятия могут забронировать своих работников через "Дію": алгоритм

Украина, Воскресенье 04 августа 2024 15:13
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Предприятия могут забронировать своих работников через "Дію": алгоритм Фото: предприятия могут забронировать своих работников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Все критически важные предприятия могут забронировать своих работников через приложение "Дію". Для этого необходимо оформить онлайн-форму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Запорожской областной военной администрации.

Как работает механизм бронирования

  • Руководитель предприятия обращается к порталу "Дія" и предоставляет данные ответственного лица, например руководителя кадровой службы.
  • Кадровик вносит всю необходимую информацию.
  • После этого руководитель своей электронной цифровой подписью подтверждает необходимость бронирования работника.

Когда заявки оформлены правильно, статус предоставляется автоматически в течение часа.

"Информация в реестре "Оберіг" обновляется также автоматически", - сообщил заместитель председателя Запорожской ОГА Владимир Чередниченко.

Для предприятия бронирование действует в течение 12 месяцев с момента, когда оно получило статус критически важного. Также бронирование работает в течение срока контракта предприятия с Министерством обороны.

Бронирование от мобилизации

Напомним, в Украине для сотрудников критически важных для экономики страны предприятий, военнообязанных, предусмотрели возможность бронирования от мобилизации.

Директор Департамента по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Валерий Ткач ранее сообщал, сколько компаний воспользовалось электронным бронированием в "Дії".

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