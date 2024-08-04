Предприятия могут забронировать своих работников через "Дію": алгоритм

Фото: предприятия могут забронировать своих работников (Виталий Носач, РБК-Украина)

Все критически важные предприятия могут забронировать своих работников через приложение "Дію". Для этого необходимо оформить онлайн-форму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Запорожской областной военной администрации.

Как работает механизм бронирования Руководитель предприятия обращается к порталу "Дія" и предоставляет данные ответственного лица, например руководителя кадровой службы.

Кадровик вносит всю необходимую информацию.

После этого руководитель своей электронной цифровой подписью подтверждает необходимость бронирования работника. Когда заявки оформлены правильно, статус предоставляется автоматически в течение часа. "Информация в реестре "Оберіг" обновляется также автоматически", - сообщил заместитель председателя Запорожской ОГА Владимир Чередниченко. Для предприятия бронирование действует в течение 12 месяцев с момента, когда оно получило статус критически важного. Также бронирование работает в течение срока контракта предприятия с Министерством обороны.