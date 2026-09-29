Провайдер "Ланет" сделал заявление об изменениях в работе в Киеве

Провайдер "Ланет" временно приостановил работу Центра обслуживания в Киеве, но продолжает предоставлять услуги и консультации дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook провайдера "Ланет".

В компании сообщили абонентам о временном прекращении работы киевского Центра обслуживания.

Там объяснили, что такое решение было принято из соображений безопасности. Речь идет о безопасности как работников "Ланет", так и посетителей центра.

При этом работа сети не останавливается. Абоненты могут и дальше пользоваться услугами провайдера в обычном режиме.

Если клиентам необходима помощь или консультация, они могут обращаться дистанционно. Для этого доступны онлайн сервисы и другие каналы связи компании.

В "Ланет" отметили, что дополнительно сообщат о возобновлении работы Центра обслуживания абонентов в Киеве.

"Спасибо за понимание", - обратились к клиентам в компании.