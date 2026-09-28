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Готовиться ли к жизни без интернета: что сказал Корецкий после ударов по дата-центрам

05:34 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Готовиться ли к жизни без интернета: что сказал Корецкий после ударов по дата-центрам Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (Getty Images)
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Риски для цифровой и коммуникационной системы Украины будут оставаться высокими до завершения боевых действий - Россия уже наносит удары по украинским дата-центрам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого в эфире телемарафона.

Вопрос защиты дата-центров и мобильной связи уже рассматривался на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, рассказал премьер-министр Сергей Корецкий.

"Угроза есть по всей инфраструктуре. Была, есть и будет до завершения войны", - подчеркнул он.

По словам Корецкого, при построении системы защиты интернет-инфраструктуры нужно исходить из худшего возможного сценария.

Премьер заверил, чтобы Россия не смогла оставить страну без связи, государство объединяет несколько гибких подходов - от прямой защиты объектов до нестандартных решений.

"Что-то должно быть под землей, что-то должно быть в "облаке", что-то должно быть за границей, что-то должно быть микс, а что-то – все три одновременно. Поэтому единого правила нет, но то, что нужно исходить из худшего сценария и именно так мыслить и готовить себя – это факт", - подытожил глава Кабмина.

Напомним, 27 сентября Россия выступила с циничным заявлением по ударам по дата-центрам Украины - российские власти фактически признали, что начали наносить удары по украинским дата-центрам.

Кстати, РБК-Украина также собрала все, что известно о последствиях атак на дата-центры Киева.

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