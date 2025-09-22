RU

Провальная репетиция. Украина в большинстве проиграла спарринг перед стартом на юношеском ЧМ

Фото: Юношеская сборная Украины U-20 (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Юношеская сборная Украины U-20 провела последний спарринг перед чемпионатом мира, который 27 сентября стартует в Чили. "Сине-желтые" сыграли против сверстников из Австралии, которые также будут выступать на мундиале.

Товарищеский матч

Украина U-20 - Австралия U-20 - 2:3

Голы Украины: Дигтярь, 61, Кревсун, 72

Как прошла игра

Спарринг получился результативным. В первом тайме австралийцы забили дважды - на 18-й и 36-й минутах.

Украинцы отыгрались после перерыва: Кирилл Дигтярь из "Металлиста" сократил отставание, а Даниил Кревсун из немецкой "Боруссии" Д сравнял счет. Последний гол "сине-желтые" забили, играя в большинстве - на 70-й минуте судья удалил голкипера австралийцев.

Подопечные Дмитрия Михайленко бросились вперед добывать победу, но сами умудрились пропустить решающий мяч на 90+2 минуте.

Когда и с кем Украина сыграет на ЧМ

Это был последний спарринг сборной Украины перед официальным стартом на чемпионате мира. Там в групповом раунде "сине-желтые" сыграют в квартете B с Южной Кореей, Парагваем и Панамой.

Расписание матчей сборной Украины

  • 27 сентября, 23:00. Украина - Южная Корея
  • 30 сентября, 23:00. Украина - Панама
  • 3 октября, 23:00. Украина - Парагвай

Всего участие в форуме примут 24 команды. Сначала они будут соревноваться в шести квартетах. По две лучшие сборные каждой группы, а также четыре команды из шести, которые займут третье место, выйдут в 1/8 финала.

Клубы заблокировали лидеров

Наша команда будет выступать на мундиале не в оптимальном составе. Участие некоторых футболистов заблокировали их клубы.

В частности немецкий "Нюрнберг" не отпустил форварда Артема Степанова, итальянский "Эмполи" - нападающего Богдана Попова, а венгерская "Кишварда" - голкипера Илью Поповича.

Их примеру последовали и украинские клубы. Так львовские "Карпаты" не отпустили голкипера Назара Домчака, луганская "Заря" - полузащитников Романа Саленко и Андрея Маткевича и нападающего Игоря Горбача, а киевское "Динамо" - центрбека Тараса Михавко.

В окончательную заявку попал 21 футболист из 18-ти клубов. 9 из них - легионеры.

ФутболЧемпионат мира