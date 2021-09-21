Провалля на залізниці у Чернівецькій області: УЗ сьогодні відновить рух поїздів

"Укрзалізниця" завершує роботи з відновлення залізничних колій на дільниці Новоселиця - Мамалига, де стався карстовий провал у земельному полотні. Рух поїздів відновлять вже сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
"Залізничники вже відновили зруйновану частину земельного полотна: всього відсипано 200 кубометрів щебеню та 225 кубометрів бутового каменю. Наразі тривають роботи з баластування колій", - повідомили в УЗ.
Ввечері за графіком відправиться поїзд №118 Чернівці - Чернігів.
"Для безпеки пасажирів поїзди спочатку курсуватимуть з обмеженою швидкістю - 25 км/год, також буде встановлено цілодобовий нагляд за технічним станом відновленої частини земельного полотна", - додали в УЗ.
Нагадаємо, 19 вересня у районі карстових печер на перегоні Новоселиця-Мамалига через підмив грунту стався провал в земляному полотні. Через це поїзд №118 запустили через станції "Заліщики" та "Тернопіль".