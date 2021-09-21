Провал на железной дороге в Черновицкой области: УЗ сегодня возобновит движение поездов

"Укрзализныця" завершает работы по восстановлению железнодорожных путей на участке Новоселица - Мамалыга, где произошел карстовый провал в земельном полотне. Движение поездов возобновят уже сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
"Железнодорожники уже восстановили разрушенную часть земельного полотна: всего отсыпано 200 кубометров щебня и 225 кубометров бутового камня. Сейчас продолжаются работы по балластировка путей", - сообщили в УЗ.
Вечером по графику отправится поезд №118 Черновцы - Чернигов.
"Для безопасности пассажиров поезда сначала будут курсировать с ограниченной скоростью - 25 км/ч, также будет установлен круглосуточный надзор за техническим состоянием восстановленной части земельного полотна", - добавили в УЗ.
Напомним, 19 сентября в районе карстовых пещер на перегоне Новоселица-Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне. Из-за этого поезд №118 запустили через станции "Залещики" и "Тернополь".