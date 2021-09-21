Провал на железной дороге в Черновицкой области: УЗ сегодня возобновит движение поездов

"Укрзализныця" завершает работы по восстановлению железнодорожных путей на участке Новоселица - Мамалыга, где произошел карстовый провал в земельном полотне. Движение поездов возобновят уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ .

"Железнодорожники уже восстановили разрушенную часть земельного полотна: всего отсыпано 200 кубометров щебня и 225 кубометров бутового камня. Сейчас продолжаются работы по балластировка путей", - сообщили в УЗ.

Вечером по графику отправится поезд №118 Черновцы - Чернигов.

"Для безопасности пассажиров поезда сначала будут курсировать с ограниченной скоростью - 25 км/ч, также будет установлен круглосуточный надзор за техническим состоянием восстановленной части земельного полотна", - добавили в УЗ.