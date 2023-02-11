РФ за три дня потеряла под Угледаром и Авдеевкой более 100 единиц техники, - Oryx

Российская армия продолжает нести огромные потери не только в живой силе, но и в технике. За три дня украинские военнослужащие уничтожили под Угледаром и Авдеевкой 103 единицы техники, включая 36 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Oryx .

По информации Oryx, Украина за этот же период потеряла 20 единиц техники, из них 2 танка. Таким образом, соотношение потерь к вечеру 10 февраля составило около 5:1.

Общее соотношение потерь техники Россией и Украиной - 9189 и 2941, или 3,12:1.

Отмечено, что в этот список входят только уничтоженные транспортные средства и техника, которые запечатлены на фото или видео. Поэтому количество уничтоженной техники значительно превышает зафиксированное.

Кроме того, стрелковое оружие, ПТРК, ПЗРК, минометы, беспилотные боеприпасы, беспилотные летательные аппараты, гражданские транспортные средства и заброшенное оборудование не включены в этот список.